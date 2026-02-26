Um policial civil foi flagrado com arma em punho, apartando a briga entre duas adolescentes, nessa quarta-feira (25), em frente a uma escola na zona norte de São Paulo.

O agente, cuja identidade não foi revelada, aparece no vídeo em cima de uma das alunas, com a arma em punho. As imagens foram registradas na Escola Estadual Capitão Pedro Monteiro do Amaral, na Casa Verde, zona norte da capital.

A Corregedoria da Polícia Civil apura a atuação do agente. O policial passava pelo local no momento da briga e decidiu intervir, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).