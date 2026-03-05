A Justiça de São Paulo avalia pedido da Polícia Civil de São Paulo para exumar o corpo da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento onde morava com o marido, no Brás, região central da capital.

A solicitação tem como objetivo esclarecer dúvidas surgidas no curso da investigação. Até a manhã desta quarta-feira (4), não havia decisão judicial sobre o pedido. O advogado da família, José Miguel Junior Silva, informou que os parentes não se opõem à exumação, apesar do abalo emocional.