O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a PEC da Segurança Pública será votada ainda nesta quarta-feira (4). A decisão foi anunciada após impasse sobre a inclusão da redução da maioridade penal no parecer.

Motta optou por encaminhar a proposta diretamente ao plenário, sem submeter o texto à votação na comissão especial.

Diante da pressão e da falta de consenso, o relator Mendonça Filho (União-PE) retirou do parecer o trecho que previa a redução da maioridade penal para 16 anos.