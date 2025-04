PEC da Segurança é entregue à Câmara dos Deputados

Apesar da resistência demonstrada por governadores ao longo do processo de discussão da PEC, o presidente da Câmara afirmou que a proposta atual do governo foi bem recebida e que a segurança pública será uma prioridade de sua gestão.

Assim que recebeu a proposta, Motta afirmou nas redes sociais que daria "total prioridade para a discussão deste texto". "Vamos analisar e propor as mudanças necessárias o quanto antes. O Brasil tem pressa para avançar com esta pauta", acrescentou.

Após o encontro, Motta disse que houve consenso na reunião sobre a urgência de que o Legislativo ofereça uma resposta concreta à atual situação do país no âmbito da segurança pública.

Também foi definido, em conjunto com os líderes e o ministro Lewandowski, a criação de um grupo de trabalho permanente para discutir as questões relacionadas à segurança pública. A proposta é que, além da PEC, outras iniciativas possam ser analisadas, com o objetivo de construir soluções mais amplas e eficazes para o enfrentamento do problema.