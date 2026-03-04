Com a apresentação de Bruno, todos os quatro réus estão presos. Já haviam se entregado Vitor Hugo Oliveira Simonin, Mattheus Verissimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho.

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, se entregou à polícia nesta quarta-feira (4) e é o quarto e último acusado a se apresentar no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele compareceu à 54ª DP (Belford Roxo) e deve ser transferido para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica.

A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente, após investigação conduzida pela 12ª DP de Copacabana. Os quatro respondem por estupro com concurso de pessoas e cárcere privado, com agravante pelo fato de a vítima ser menor de idade.

De acordo com o inquérito, o crime foi praticado em 31 de janeiro, em um apartamento na Rua Ministro Viveiros de Castro. A adolescente relatou que foi até lá a convite de um ex-namorado e que, no imóvel, foi impedida de sair do quarto e violentada pelos demais jovens. O exame de corpo de delito apontou lesões compatíveis com agressão, e houve coleta de material para análise genética.

Há ainda um menor investigado por ato infracional análogo ao crime. O pedido de apreensão está sob análise da Vara da Infância e da Juventude. Outras duas jovens procuraram a polícia nos últimos dias relatando supostos abusos sofridos pelo mesmo grupo.