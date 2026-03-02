A cantora e compositora Adriana Araújo morreu nesta segunda-feira (2), aos 49 anos, após complicações de um aneurisma cerebral sofrido no fim de fevereiro. A informação foi confirmada pela equipe da artista nas redes sociais.

Ela passou mal na noite de 28 de fevereiro, em casa, em Belo Horizonte, e foi levada à UPA. Depois, exames no Hospital Odilon Behrens constataram aneurisma cerebral com hemorragia extensa. Internada em coma e sob cuidados intensivos, teve o quadro considerado gravíssimo e irreversível.

Nascida em 1976 na comunidade Pedreira Prado Lopes, na região da Lagoinha, Adriana construiu trajetória ligada ao samba mineiro. Participou do grupo Simplicidade Samba antes de seguir carreira solo. Em 2021, lançou o álbum autoral Minha Verdade, consolidando seu nome na cena musical do estado.