Vitor Hugo Oliveira Simonin foi preso na manhã desta quarta-feira (4) após se entregar à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é um dos quatro réus no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos.

Simonin é filho do agora ex-subsecretário da gestão Cláudio Castro (PL) José Simonin, exonerado na terça da pasta de Governança, Compliance e Gestão Administrativa em meio à repercussão do caso.

Simonin chegou à delegacia andando e acompanhado de advogado. Ele vestia camiseta escura e boné preto. Nem ele nem sua defesa conversaram com a imprensa.