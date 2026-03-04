Ao menos 87 pessoas morreram após um submarino dos Estados Unidos afundar uma embarcação da Marinha do Irã no Oceano Índico, próximo à costa do Sri Lanka. O navio, identificado como IRIS Dena, retornava de um exercício naval realizado na Índia quando foi atingido.
Segundo a agência AFP, autoridades do Sri Lanka confirmaram o resgate de 87 corpos. Outras 61 pessoas seguem desaparecidas, enquanto 32 sobreviventes foram socorridos. As buscas continuam na região.
O IRIS Dena, uma fragata da classe Moudge, participou da edição de 2026 do exercício naval MILAN, organizado pela Marinha indiana. O navio já havia estado na Índia em 2024 para o mesmo treinamento multinacional.
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, confirmou o ataque e afirmou que o submarino norte-americano disparou um torpedo contra a embarcação iraniana em águas internacionais. Ele classificou a ação como a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que os EUA afundaram um navio inimigo com torpedo.
O Departamento de Defesa dos EUA divulgou imagens em preto e branco que mostram o que seria a visão de um periscópio seguida de uma explosão à distância. O governo norte-americano não confirmou oficialmente o número de mortos.
Analistas de defesa avaliam que o submarino pode ter monitorado o deslocamento do navio iraniano desde sua saída do Irã até a participação no exercício na Índia. O Pentágono informou que um dos objetivos da ofensiva militar conduzida pelos EUA e Israel contra o Irã é neutralizar a marinha iraniana.
Com informações do NDTV.
#WATCH | The US military releases the visuals of the attack on an Iranian warship in the Indian Ocean.— ANI (@ANI) March 4, 2026
(Visual Source: Department of War) https://t.co/a5JmdAOUEh pic.twitter.com/IqcqtkhMP6