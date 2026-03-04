04 de março de 2026
Submarino dos EUA afunda navio iraniano e mata 87 ocupantes

O navio, identificado como IRIS Dena, retornava de um exercício naval realizado na Índia quando foi atingido.
Ao menos 87 pessoas morreram após um submarino dos Estados Unidos afundar uma embarcação da Marinha do Irã no Oceano Índico, próximo à costa do Sri Lanka. O navio, identificado como IRIS Dena, retornava de um exercício naval realizado na Índia quando foi atingido.

Segundo a agência AFP, autoridades do Sri Lanka confirmaram o resgate de 87 corpos. Outras 61 pessoas seguem desaparecidas, enquanto 32 sobreviventes foram socorridos. As buscas continuam na região.

O IRIS Dena, uma fragata da classe Moudge, participou da edição de 2026 do exercício naval MILAN, organizado pela Marinha indiana. O navio já havia estado na Índia em 2024 para o mesmo treinamento multinacional.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, confirmou o ataque e afirmou que o submarino norte-americano disparou um torpedo contra a embarcação iraniana em águas internacionais. Ele classificou a ação como a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que os EUA afundaram um navio inimigo com torpedo.

O Departamento de Defesa dos EUA divulgou imagens em preto e branco que mostram o que seria a visão de um periscópio seguida de uma explosão à distância. O governo norte-americano não confirmou oficialmente o número de mortos.

Analistas de defesa avaliam que o submarino pode ter monitorado o deslocamento do navio iraniano desde sua saída do Irã até a participação no exercício na Índia. O Pentágono informou que um dos objetivos da ofensiva militar conduzida pelos EUA e Israel contra o Irã é neutralizar a marinha iraniana.

Com informações do NDTV.

