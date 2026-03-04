Ao menos 87 pessoas morreram após um submarino dos Estados Unidos afundar uma embarcação da Marinha do Irã no Oceano Índico, próximo à costa do Sri Lanka. O navio, identificado como IRIS Dena, retornava de um exercício naval realizado na Índia quando foi atingido.

Segundo a agência AFP, autoridades do Sri Lanka confirmaram o resgate de 87 corpos. Outras 61 pessoas seguem desaparecidas, enquanto 32 sobreviventes foram socorridos. As buscas continuam na região.