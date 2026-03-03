A adolescente de 17 anos vítima de estupro coletivo em Copacabana relatou à família que se sentia culpada e chegou a dizer que queria “desistir da vida” após o crime. Segundo a mãe, a jovem enfrentou vergonha e medo de ser apontada como responsável pelo que aconteceu.

O crime aconteceu em 31 de janeiro, em um apartamento no bairro. De acordo com a investigação, a adolescente foi convidada por um jovem da mesma idade, com quem já havia se relacionado, para ir à casa de um amigo. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de três rapazes ao local, onde já estava outro maior de idade. Em seguida, a vítima entra acompanhada do adolescente.