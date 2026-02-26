O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou em janeiro, sob sigilo, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, antes mesmo de a CPMI do INSS aprovar medida semelhante nesta quinta-feira (26). A decisão atendeu a pedido da Polícia Federal. As informações são do Metrópoles.

Segundo a corporação, no curso das investigações sobre descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, surgiram menções ao nome de Lulinha.