Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, admitiu a interlocutores que teve as despesas de voo e hotel em uma viagem a Portugal custeadas pelo empresário conhecido como 'Careca do INSS'. A revelação adiciona um novo capítulo às investigações da CPI do INSS, que apura irregularidades e possíveis esquemas de corrupção envolvendo o instituto.
O caso ganhou repercussão após a aprovação da quebra de sigilos bancário e fiscal de Lulinha e de sua empresa, a Master, pela Comissão Parlamentar de Inquérito. A sessão que decidiu pela quebra de sigilos chegou a ser interrompida por um embate acalorado entre parlamentares, evidenciando a tensão política em torno do tema e a sensibilidade das investigações.
Em meio às discussões, a colunista Eliane Cantanhêde teceu comentários sobre o que ela chamou de 'pizza mal assada' no cenário político, sugerindo uma tentativa de abafar as investigações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por sua vez, declarou desconhecer detalhes da vida pessoal de Lulinha e afirmou que ele não possui participação no atual governo federal.
A defesa de Fábio Luís deve buscar a anulação da decisão de quebra de sigilos, argumentando possíveis vícios no processo ou falta de fundamentação legal. Este desdobramento mantém o filho do presidente no centro das atenções, com a CPI do INSS prometendo novos capítulos na apuração dos fatos.