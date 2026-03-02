Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, admitiu a interlocutores que teve as despesas de voo e hotel em uma viagem a Portugal custeadas pelo empresário conhecido como 'Careca do INSS'. A revelação adiciona um novo capítulo às investigações da CPI do INSS, que apura irregularidades e possíveis esquemas de corrupção envolvendo o instituto.

O caso ganhou repercussão após a aprovação da quebra de sigilos bancário e fiscal de Lulinha e de sua empresa, a Master, pela Comissão Parlamentar de Inquérito. A sessão que decidiu pela quebra de sigilos chegou a ser interrompida por um embate acalorado entre parlamentares, evidenciando a tensão política em torno do tema e a sensibilidade das investigações.