Antes do ataque que matou a ex-namorada, Cássio Henrique da Silva Zampieri, 25 anos, enviou fotos íntimas da jovem para o grupo de trabalho da joalheria em que ela trabalhava e fez ameaças constantes por mensagens e transferências via PIX. O caso é última quarta-feira (25), na unidade da Vivara do Shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo.

Cibelle Monteiro Alves, 22 anos, havia encerrado um relacionamento de cinco anos em abril de 2025. Segundo a investigação, ele não aceitava o fim e passou a persegui-la. A jovem registrou boletins de ocorrência por violência doméstica e obteve medida protetiva, mas continuou recebendo intimidações.

Em uma das mensagens, ele afirmou que voltaria a divulgar as imagens. A amigas, Cibelle relatou medo e disse ter acionado a polícia ao vê-lo na portaria de casa.