O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que o futuro do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é a cadeia durante manifestação na avenida Paulista realizada neste domingo (1º). "O destino do Alexandre de Moraes não é impeachment, não. O destino do Alexandre de Moraes é cadeia", afirmou Nikolas, que convocou o ato com o mote "Fora, Lula, Moraes e Toffoli".

Ele também chamou o ministro de "pateta", disse "como sou crente, não posso xingar", mas, em seguida, chamou o ministro de panaca. Por fim, puxou um coro de "fora, Toffoli".

Em um discurso inflamado contra Moraes, o pastor Silas Malafaia chamou o ministro de ditador e o acusou de corrupção no caso do Banco Master, afirmando que a mulher do magistrado teve um contrato com o banco.