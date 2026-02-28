A mídia estatal do Irã confirmou neste sábado (28) a morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, aos 86 anos. Segundo a emissora oficial, ele foi morto durante ataques conduzidos por forças dos Estados Unidos e de Israel contra alvos estratégicos em Teerã.

Khamenei era a principal autoridade política e religiosa iraniana desde 1989 e concentrava o comando das Forças Armadas, além de influência decisiva sobre o Judiciário e a política externa do país.

A confirmação ocorre após declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que já havia afirmado haver “muitos sinais” de que o líder iraniano não estava mais vivo. O presidente dos EUA, Donald Trump, também declarou que a ofensiva havia atingido a cúpula do regime.