O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que o aiatolá Ali Khamenei morreu após ataque dos EUA e Israel ao Irã, na manhã deste sábado (28). Em uma rede social, Trump disse que Khamenei não conseguiu escapar das redes de inteligência e rastreamento dos Estados Unidos. Ainda segundo o presidente, "não havia nada" que o líder supremo pudesse fazer.
O chefe de Estado mais longevo do Oriente Médio, o aiatolá Ali Khamenei foi o segundo líder supremo do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Ele assumiu o cargo em 1989.
Em junho de 1981, Khamenei sofreu um atentado a bomba que deixou seu braço direito paralisado para sempre. Quatro meses depois, foi eleito presidente da República Islâmica do Irã, com 95% dos votos. Ele ascendeu ao posto aos 42 anos de idade – e foi o primeiro clérigo a assumir o cargo, consolidando o domínio da igreja sobre o Estado.
Em 1985, foi reeleito, e exerceu o cargo até 1989, quando seu líder e mentor Khomeini morreu de ataque cardíaco, aos 89 anos de idade.
Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque contra o Irã na manhã deste sábado, em meio a tensão entre o governo de Donald Trump com o regime dos aiatolás sobre o acordo nuclear com o país persa.
Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que "há muitos sinais" de que o líder supremo do Irã "não está mais entre nós", embora não tenha chegado a afirmar categoricamente que ele foi morto.
Por outro lado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, afirmou à ABC News que tanto o presidente quanto o líder supremo do Irã estão "sãos e salvos".
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o líder supremo aiatolá Seyyed Ali Khamenei está vivo "pelo que sei", em entrevista à NBC após os ataques dos EUA e de Israel.
* Com informações da CNN e de agências