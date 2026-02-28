O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que o aiatolá Ali Khamenei morreu após ataque dos EUA e Israel ao Irã, na manhã deste sábado (28). Em uma rede social, Trump disse que Khamenei não conseguiu escapar das redes de inteligência e rastreamento dos Estados Unidos. Ainda segundo o presidente, "não havia nada" que o líder supremo pudesse fazer.

O chefe de Estado mais longevo do Oriente Médio, o aiatolá Ali Khamenei foi o segundo líder supremo do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Ele assumiu o cargo em 1989.

Em junho de 1981, Khamenei sofreu um atentado a bomba que deixou seu braço direito paralisado para sempre. Quatro meses depois, foi eleito presidente da República Islâmica do Irã, com 95% dos votos. Ele ascendeu ao posto aos 42 anos de idade – e foi o primeiro clérigo a assumir o cargo, consolidando o domínio da igreja sobre o Estado.