A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna, Mariana Bruscato, realizou a cerimônia de entrega dos certificados do curso de Operação de Drone. Uma ação inédita, que representa inovação, qualificação profissional e compromisso com o desenvolvimento tecnológico da cidade.

Este curso é fruto da parceria com a DEAL4B, representante no Brasil da DJI, referência mundial em drones. A ação aproxima a tecnologia da realidade profissional.

"O curso de OPERAÇÃO DE DRONE vai além do aprendizado técnico, abre portas para áreas como agricultura de precisão, mapeamento, inspeções técnicas, produção audiovisual, monitoramento ambiental e diversas outras aplicações que crescem a cada dia. Estamos falando de uma tecnologia que transforma mercados e cria novas profissões".