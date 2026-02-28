Morador da rua na Vila Guilherme, zona norte da capital, onde um idoso de 75 anos morreu arrastado pela enxurrada neste verão, Nivaldo de Macedo, 65, mostra a altura que a água chegava durante os alagamentos que presenciou durante toda a infância, ou seja, há mais de 50 anos. "Quando eu era criança, batia aqui, agora está melhor, mas ainda vira um rio quando a chuva é forte", diz ao apontar para o topo do portão.

Ao longo dos anos, a família adaptou a casa para o período de chuvas, quando é certeza que a rua ficará cheia d'água. Uma comporta foi instalada na parte de baixo do portão e a soleira da porta de entrada foi reforçada com cerca de meio metro de concreto. "Aqui enche quando a chuva passa", diz Arlete dos Santos Almeida, 58, mulher de Nivaldo.

A rua Piatã, onde o casal mora, leva o mesmo nome do córrego que passa debaixo da via, integrante da bacia do córrego Carandiru para a qual foram projetadas ao menos seis obras de drenagem em 2024.