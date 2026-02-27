Leticia Damasceno, apresentadora do Integração Notícia, descobriu que a casa da tia desabou durante a cobertura das chuvas em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Leticia não reconheceu a casa devido à destruição. "Quando cheguei ao local, uma das casas que ficava ali era da minha tia Júlia. Eu não sabia, porque não reconheci devido à destruição. Isso aconteceu hoje de madrugada", disse durante reportagem no bairro Jardim Natal.

