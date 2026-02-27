Um homem foi resgatado enquanto era arrastado pela enxurrada durante o temporal que atingiu Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira (26). Imagens mostram o momento em que moradores formaram o cordão humano para impedir que ele fosse levado pela força da correnteza.
O caso aconteceu no bairro Condado, que registrou acumulado de 226 milímetros de chuva em 24 horas. O vídeo do resgate circulou nas redes sociais.
De acordo com a prefeitura, cerca de 40 pessoas foram encaminhadas para abrigos até a última atualização. Diversos bairros tiveram registros de alagamentos e ocorrências relacionadas ao temporal, além de trechos das rodovias BR-101 e RJ-165 (Paraty-Cunha). Todo o município foi impactado pela chuva.
Até a publicação da reportagem, o homem salvo não havia sido identificado.
Com informações do g1