Um homem foi resgatado enquanto era arrastado pela enxurrada durante o temporal que atingiu Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira (26). Imagens mostram o momento em que moradores formaram o cordão humano para impedir que ele fosse levado pela força da correnteza.

Leia mais: Mulher resiste à enxurrada por 3h agarrada a poste; VÍDEO

O caso aconteceu no bairro Condado, que registrou acumulado de 226 milímetros de chuva em 24 horas. O vídeo do resgate circulou nas redes sociais.