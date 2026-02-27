A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição do consumo, comercialização e distribuição do suplemento Tadala Pro Max após identificar irregularidades sanitárias. O nome do suplemento vetado causou dúvidas em relação a um medicamento popular: a tadalafila.

O Tadala Pro Max não atende às exigências legais e pode representar riscos à saúde da população. A decisão, publicada na segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU), vale para todos os lotes e impede a fabricação, distribuição, importação, propaganda, venda e uso do suplemento. Segunda a Avisa, o produto vinha sendo fabricado por "empresa desconhecida".

O Tadala Pro Max é vendido na internet tanto na versão em cápsulas como em gotas. A descrição diz que a o suplemento "é fabricado com ingredientes naturais", sem especificá-los, e no rótulo ele é associado a diferentes marcas como "Naturais suplementos" e "Natu7". O suplemento promete "mais vitalidade" e aumento do "bem-estar masculino".