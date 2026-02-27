Em comparação com pesquisa de janeiro, Lula oscilou de 44,8% para 43,8%, enquanto Flávio passou de 42,2% para 44,4%.

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (27) aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em cenários de primeiro e segundo turnos para a eleição presidencial. No eventual segundo turno, Flávio aparece numericamente à frente, com 44,4%, contra 43,8% de Lula.

No primeiro turno, em cenário com os nomes de Ratinho Júnior, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo, Lula registra 39,6% e Flávio, 35,3%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Em outro recorte, com Ronaldo Caiado no lugar de Ratinho Júnior, Lula tem 40,5% e Flávio, 36,6%, também em situação de empate técnico.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes aos entrevistados, Lula lidera com 26% das menções, enquanto Flávio soma 14,8%. Também foram citados Jair Bolsonaro (5,8%), Tarcísio de Freitas (1,3%), Ratinho Júnior (0,9%), Ciro Gomes (0,5%), Renan Santos (0,5%), Romeu Zema (0,3%) e Ronaldo Caiado (0,3%).

O levantamento ouviu 2.080 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.