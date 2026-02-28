O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) será candidato ao Governo de Minas Gerais, afirmou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, em entrevista à Folha. O senador já declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL), mas a recíproca depende dos planos do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), avalia o dirigente.

"O PL lá está dividido. Não foi definido. Dizem que é o Nikolas que vai decidir. E ele está muito mais alinhado ao Matheus [Simões], o atual vice."

Simões, que é do PSD, assumirá o governo em março, após a saída do atual governador, Romeu Zema (Novo), que mira a eleição à Presidência.