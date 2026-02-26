A CPI mista do INSS aprovou nesta quinta-feira (26) a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação terminou em 14 a 7 e foi seguida por confusão no plenário.

Ao anúncio do resultado, parlamentares governistas se dirigiram à mesa diretora para contestar o placar, o que gerou empurra-empurra e agressões. O deputado Rogério Corrêa (PT-MG) admitiu ter atingido Luiz Lima (Novo-RJ) durante o tumulto e depois pediu desculpas. A sessão foi suspensa, mas retomada minutos depois.