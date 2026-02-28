A Prefeitura de São Paulo interditou parte do edifício da antiga Escola de Comércio Álvares Penteado, hoje ocupado pela Faculdade de Direito da USP do largo São Francisco, na região central de São Paulo. A vistoria realizada pelas equipes da Subprefeitura da Sé detectou risco de ruína após um incêndio no imóvel.

A administração municipal também analisa a regularidade do alvará de funcionamento da instituição, considerando a recente transferência do imóvel, conhecido como Palácio do Comércio, para a universidade. O incidente, que não deixou feridos, teria começado no sistema de ar-condicionado e atingido principalmente o telhado e o mezanino da edificação, situada na rua Benjamin Constant.

No local, são dadas aulas dos cursos de pós-graduação da instituição. As atividades foram deslocadas para o prédio da rua Riachuelo, recém-inaugurado com o nome do jurista Dalmo Dallari, e a sede histórica. O prédio já estava vazio no momento do início das chamas e, por isso, ninguém ficou ferido. Não há informações também sobre danos estruturais na edificação.