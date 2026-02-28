Com a passagem da frente fria pelo litoral, o estado de São Paulo deve ter um fim de semana ainda nublado, mas sem chuva. As instabilidades, no entanto, seguem para o sul da Bahia, o que deixa a região com alerta vermelho para acumulado de chuva, assim como a zona da mata e norte de Minas Gerais. Nessas regiões, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê volumes expressivos de precipitação.

Na zona da mata mineira, onde a tragédia da última segunda (23) deixou mais de 60 mortos em Juiz de Fora e Ubá, não há previsão de chuva forte, mas podem ocorrer pancadas isoladas, o que sempre é problemático quando o solo já está encharcado.

Por isso, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres) emitiu um boletim considerando alto o risco de novas enchentes e deslizamentos de terra nessa área. "Neste cenário, há possibilidade de ocorrer novos deslizamentos induzidos e esparsos em encostas com suscetibilidade a estes processos. Destaca-se também a possibilidade de reativação destes processos em áreas afetadas por deslizamentos recentes", diz o boletim.