A Polícia Federal solicitou a instauração de inquérito contra o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), para apurar "troca de favores potencialmente criminosos" dele com o juiz federal Macário Júdice.

O pedido foi feito com base em diálogos encontrados no celular do magistrado, apreendido durante as investigações sobre a atuação suspeita dele com o presidente afastado da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar (União Brasil). Os dois foram indiciados pela PF.

Em nota, Casagrande afirmou que a conversa que manteve com o juiz "foi institucional e republicana" e realizada por aplicativo de mensagens por não haver "nada sigiloso ou ilícito". A Folha de S.Paulo enviou mensagem para o advogado Fernando Fernandes, que representa Macário, mas não obteve resposta.