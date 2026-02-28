Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã, no início da manhã deste sábado (28). Explosões foram registradas na capital Teerã e em ao menos outras quatro cidades. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

Até o momento, não há dados sobre mortos e feridos. A informação que circula é a de que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, não está em Teerã. Agências de notícias informaram que mísseis atingiram áreas próximas ao palácio presidencial e a instalações usadas pelo líder supremo. Em reação, o Irã lançou mísseis contra o território israelense.