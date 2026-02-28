28 de fevereiro de 2026
EUA e Israel realizam ataque coordenado contra o Irã, que revida

Por Rede Sampi | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã, no início da manhã deste sábado (28). Explosões foram registradas na capital Teerã e em ao menos outras quatro cidades. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

Até o momento, não há dados sobre mortos e feridos. A informação que circula é a de  que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, não está em Teerã. Agências de notícias informaram que mísseis atingiram áreas próximas ao palácio presidencial e a instalações usadas pelo líder supremo. Em reação, o Irã lançou mísseis contra o território israelense.

Segundo o presidente americano Donald Trump, o objetivo é acabar com programa nuclear iraniano e proteger o povo americano de ameaças.

“Garantiremos que os representantes terroristas do regime não possam mais desestabilizar a região ou o mundo, e que o Irã não obtenha uma arma nuclear. Este regime aprenderá em breve que ninguém deve desafiar a força e o poder das forças armadas dos Estados Unidos”, disse Trump em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Há algumas semanas, os Estados Unidos e Irã vinham negociando um possível acordo para encerrar o programa nuclear iraniano. Em junho de 2025, os EUA já tinham bombardeado estruturas nucleares iranianas, como forma de apoiar Israel, que estava em guerra contra o Irã.

Trump já estava incentivando a população iraniana a pressionar pela queda do regime dos aiatolás. De acordo com informações de agências de noticias, os militares dos EUA afirmam que ação pode durar dias. O Pentágono classificou a operação como "fúria épica".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a operação é para "eliminar a ameaça existencial representada pelo regime terrorista no Irã".

Netanyahu afirmou que a ação "criará condições para que o povo iraniano tome as responsabilidades do seu destino".

