O presidente do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral), desembargador José Antônio Encinas Manfré, afirmou a jornalistas nesta sexta-feira (27), data de sua posse solene no cargo, que a sociedade tem o direito de discordar do uso de urnas eletrônicas, desde que respeite a lei.

"O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo continua confiante nas urnas eletrônicas, já há 30 anos que são implementadas. Nesse período, nunca se demonstrou qualquer irregularidade que possa atingir o que nós almejamos: que é a verdade das urnas", disse ele.

O magistrado acrescentou que a corte "continua confiante e compreende que a sociedade possa discordar de um serviço, de uma postura". "Ela pode discordar. Nós estamos em um país democrático. O que é fundamental é que as instituições sejam respeitadas e que, de acordo com a lei, possam haver eventuais discordâncias manifestadas. Mas nós continuamos seguros."