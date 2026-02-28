Um procedimento que estava arquivado havia três anos no STF (Supremo Tribunal Federal) foi reativado em pedido que levou a uma decisão do ministro Gilmar Mendes favorável à família do colega Dias Toffoli.

Ao entrar com a solicitação visando suspender a sua quebra de sigilo pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, a Maridt Participações escolheu um mandado de segurança já arquivado no tribunal, sob relatoria de Gilmar. A estratégia da empresa, que tem como sócios parentes de Toffoli, fez com que a solicitação fosse direcionada ao decano da corte, que concedeu a suspensão, nesta sexta-feira (27).

Toffoli confirmou há duas semanas que também faz parte do quadro societário da empresa, que foi uma das donas do resort Tayayá, no Paraná.