O número de mortes registradas após os temporais na zona da mata de Minas Gerais chegou a 69 na manhã desta sexta-feira (27), aponta balanço divulgado pela Polícia Civil.

São 63 mortes em Juiz de Fora e outras seis em Ubá. Na última atualização do Corpo de Bombeiros, cada um dos municípios tinha duas pessoas desaparecidas. A corporação continua as buscas em três frentes de trabalho.

Da totalidade de corpos encontrados em Juiz de Fora, 62 foram identificados e 56 liberados aos familiares, segundo a PC-MG. As seis vítimas de Ubá também foram liberadas.