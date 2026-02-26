A vereadora Aline Santos (MDB), de 36 anos, afirmou ter sido espancada pelo namorado, Bruno Marcelo Araujo de Souza, e, na sequência, o atropelou em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

Leia mais: Ex-vereadora é morta pelo antigo companheiro, que se matou

O caso é de 25 de dezembro de 2025. Segundo boletim de ocorrência, o casal estava em uma motocicleta na estrada de Itapecerica Campo Limpo quando, em determinado momento, o homem deixou a parlamentar sozinha na via. Ao retornar, ela questionou a situação e, por isso, foi agredida com socos e chutes, sofrendo lesões no nariz e no rosto, além de escoriações nos braços e nas pernas.