A vereadora Aline Santos (MDB), de 36 anos, afirmou ter sido espancada pelo namorado, Bruno Marcelo Araujo de Souza, e, na sequência, o atropelou em Embu das Artes, na Grande São Paulo.
Leia mais: Ex-vereadora é morta pelo antigo companheiro, que se matou
O caso é de 25 de dezembro de 2025. Segundo boletim de ocorrência, o casal estava em uma motocicleta na estrada de Itapecerica Campo Limpo quando, em determinado momento, o homem deixou a parlamentar sozinha na via. Ao retornar, ela questionou a situação e, por isso, foi agredida com socos e chutes, sofrendo lesões no nariz e no rosto, além de escoriações nos braços e nas pernas.
Após as agressões, Aline entrou em seu carro para deixar o local. Ainda conforme o registro policial, o namorado a seguiu de moto. A vereadora afirmou que, temendo nova agressão, avançou com o automóvel e o atingiu antes de sair.
Ela procurou atendimento no Pronto Socorro Vazame, onde a Guarda Civil Metropolitana foi acionada. Ainda conforme o relato, o homem ficou com o celular da vereadora e enviou mensagens a uma assessora dizendo que a mataria caso ela registrasse ocorrência.
O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica, e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, que instaurou inquérito. A assessoria da parlamentar informou que não se manifestará. O suspeito ainda não se manifestou.
Com informações do Metrópoles