A seleção brasileira masculina de basquete venceu a Venezuela por 94 a 84 nesta sexta na Arena UniBH, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027. Léo Meindl foi o cestinha da partida com 25 pontos.

A vitória foi muito importante, pois mantém o Brasil na liderança do grupo C com 100% de aproveitamento, tendo três vitórias em três jogos. Esses resultados contam para a segunda fase. O resultado ainda deixa a seleção muito perto da classificação para a segunda fase, precisando agora apenas vencer a Colômbia na segunda-feira às 19h.

O time que começou o jogo tinha: Rafa Luz, Léo Meindl, Georginho, Lucas Dias e Brunão.