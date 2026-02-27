O Exército brasileiro indicou a coronel Claudia Lima Gusmão Cacho ao cargo de general de brigada. Ela é a primeira mulher promovida à patente, que figura entre postos de oficiais generais, o topo da hierarquia da Força. A efetivação do nome ainda depende de decreto do presidente Lula (PT).

A escolha da coronel aconteceu na quarta-feira (24) em votação secreta realizada pelo Alto Comando do Exército, formado pelo comandante da Força, general Tomás Miguel Paiva, e pelos generais de quatro estrelas.

Claudia Gusmão é natural do Recife (PE) e tem 57 anos. Médica pediatra, ela é casada com o general de divisão Jorge Augusto Ribeiro Cacho e é mãe de duas filhas. Ingressou no Exército em 1996 e passou a fazer parte, como oficial temporária, do 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Goiânia.