Os números de roubos e latrocínios (roubos seguido de morte) no estado de São Paulo apresentaram queda acentuada em janeiro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta sexta-feira (27).

Considerando todo o território paulista, os roubos passaram de 15.972 em janeiro do ano passado para 12.128, agora, uma queda de 24%. Nesse mesmo período os latrocínios caíram de 18 para 7, uma queda de 61%. Essa é a menor marca em 26 anos.

Na cidade de São Paulo, a queda registrada foi de 19,1% (de 9.180 para 7.419) nos roubos em geral, na mesma comparação. Os latrocínios passaram de 4 para 2.