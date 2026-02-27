Quando entrou em quadra, Tifanny, 41, foi bastante aplaudida pelo público presente no ginásio Moringão, em Londrina (PR). Sua presença foi tratada como uma vitória para o Osasco antes mesmo do duelo contra o Flamengo pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei.

Na véspera, a Câmara Municipal de Londrina havia aprovado, em regime de urgência, um requerimento para barrar a participação da atleta na partida. A tentativa de proibição desencadeou uma disputa judicial que terminou com decisão favorável à jogadora trans.

Com a presença de sua oposta em quadra -reserva da equipe, ela foi acionada em alguns momentos ao longo da partida-, o Osasco venceu o Flamengo por 3 sets a 0 (16-21, 24-25 e 17-25) e avançou à final do torneio.