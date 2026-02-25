ma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na noite desta quarta-feira (25) dentro da joalheria Vivara do shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O shopping confirmou a ocorrência e disse que o caso foi um feminicídio. Em nota, o estabelecimento comercial manifestou solidariedade com a família da vítima e disse estar à disposição das autoridades.

Informações preliminares da PM indicam que o crime foi um feminicídio. Ainda não há informações sobre a relação entre o homem e a vítima.