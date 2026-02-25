26 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VIOLÊNCIA

Mulher é morta a tiros por ex em joalheria de shopping em SP

Por Betariz Gomes, Gilvan Matrques e Josmar Jozino | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Crime aconteceu no shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo
Crime aconteceu no shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo

ma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na noite desta quarta-feira (25) dentro da joalheria Vivara do shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O shopping confirmou a ocorrência e disse que o caso foi um feminicídio. Em nota, o estabelecimento comercial manifestou solidariedade com a família da vítima e disse estar à disposição das autoridades.

Informações preliminares da PM indicam que o crime foi um feminicídio. Ainda não há informações sobre a relação entre o homem e a vítima.

Após cometer o crime, o homem teria tentado cometer suicídio. Ele foi socorrido com ferimentos a um hospital da região. O estado de saúde dele e o nome da unidade de saúde não foram divulgados.

A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) e com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, mas não obteve retorno. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Comentários

Comentários