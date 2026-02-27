O Hospital Santa Joana, na região central de São Paulo, terá que pagar R$ 1,2 milhão ao Estado por dano moral coletivo.

A indenização é resultado de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e o hospital após a Vigilância Sanitária encontrar irregularidades na UTI neonatal da unidade, como falta de profissionais e de equipamentos. O descumprimento de qualquer item do acordo resulta em multa de R$ 50 mil à instituição.

Em nota, o Santa Joana repudia a exposição do acordo e afirma que o documento não reconhece qualquer ato ilícito civil, criminal, ético ou administrativo no hospital.