O município de Ubatuba, no litoral norte paulista, registrou o maior volume de chuva do estado em 24 horas entre quinta-feira (26) e sexta (27). Foram cerca de 300 milímetros no período, índice superior à média histórica de todo o mês de fevereiro, que gira em torno de 290 mm na cidade.

Os temporais provocaram alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura, especialmente na região norte do município. No bairro Sertão do Ubatumirim, a força da água arrastou uma ponte inaugurada em outubro do ano passado. Parte da estrutura foi levada pelo rio que corta a localidade, comprometendo o acesso de moradores.

A prefeitura informou que a empresa responsável pela obra fez vistoria no local e ficará encarregada da reconstrução, mas não há prazo definido para a conclusão do serviço.