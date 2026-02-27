A Polícia Civil de Goiás concluiu o inquérito que investigava as mortes do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, 40, e de seus dois filhos, de 12 e 8 anos. O caso é tratado como duplo homicídio seguido de suicídio.

O caso aconteceu no dia 11 de fevereiro, no condomínio onde moravam. O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, 12, morreu ainda na quinta-feira (12) após ser atingido pelos disparos.

O mais novo, Benício Araújo Machado, 8, estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual da cidade desde a noite do crime e morreu no final da tarde do dia 13.