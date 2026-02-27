O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma crítica ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), depois de fortes chuvas matarem ao menos 69 pessoas na zona da mata, uma das regiões do estado.

Lula e Zema são adversários políticos. O governador de Minas Gerais tem se colocado como possível concorrente do petista na eleição para presidente da República, em outubro. O chefe do governo deu as declarações na Conferência Nacional das Cidades, em Brasília.

As críticas de Lula foram feitas por meio de um diálogo travado ao microfone com o ministro das Cidades, Jader Filho.