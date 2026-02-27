Uma farmacêutica e o atual companheiro dela foram baleados em um ataque a tiros no sábado (21), em Botucatu (SP). Ele morreu no local, e ela não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (24). O suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher, Diego Sansalone, que foi preso.

A farmacêutica Júlia Gabriela Bravin Trovão, de 29 anos, já havia registrado boletins de ocorrência e solicitado medida protetiva contra o ex.

Júlia e o companheiro dela, Diego Corrêa da Silva, de 34 anos, foram baleados enquanto estavam dentro de um carro. No veículo também estavam o filho de Júlia com o suspeito e a filha de Corrêa, de outro relacionamento. As duas crianças não sofreram ferimentos graves. O casal estava junto há quatro anos.