O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará ausente do protesto da direita bolsonarista marcado para o próximo domingo (1) na avenida Paulista, em São Paulo.

Ele já terá viajado para Frankfurt, na Alemanha, onde comparecerá ao evento Intercontinental Dialogues. Está prevista sua participação em um painel sobre o setor de logística e transporte na terça-feira (3).

Os governadores e presidenciáveis Romeu Zema (partido Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) devem estar na manifestação.