A Prefeitura de Amparo, cidade a cerca de 140 quilômetros de São Paulo, destituiu ontem duas conselheiras tutelares acusadas de não investigar uma denúncia de estupro de vulnerável.

Escola encaminhou a denúncia ao Conselho Tutelar da cidade em novembro de 2025. A Prefeitura de Amparo disse que as conselheiras não deram andamento ao caso e "não quiseram nem atender ao chamado". Além das duas terem sido destituídas de seus cargos, uma terceira profissional foi suspensa por cinco dias.

Após a recusa do Conselho em atender ao chamado, a escola acionou a Secretaria Municipal de Educação. O caso foi informado ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e à Vara da Infância.