O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta sexta-feira (27) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), é “um ótimo candidato para tudo”, em meio às articulações da base governista para as eleições de 2026, especialmente em São Paulo.

A declaração foi dada durante coletiva no estado e ocorre em um momento de intensificação das conversas sobre a formação de palanques regionais e a estratégia nacional do governo. “Haddad é um ótimo candidato para tudo, tem espírito público, experiência e capacidade de trabalho”, afirmou Alckmin ao ser questionado sobre o cenário eleitoral.

A fala foi interpretada por aliados como um gesto público de alinhamento e fortalecimento do nome do ministro petista para a disputa ao governo paulista, considerada estratégica pelo Palácio do Planalto.

Reunião no Planalto deve selar estratégia