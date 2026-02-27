O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (27) que mantém boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e declarou que o aguarda na Casa Branca. A declaração foi dada a jornalistas em Washington (EUA), pouco antes de embarcar no helicóptero oficial.
Leia mais: 'Não sou doido de brigar com Trump', diz Lula
Questionado sobre possível visita de Lula aos EUA, mencionada por fontes brasileiras para meados de março, Trump disse que se dá “muito bem” com o brasileiro, mas não confirmou data para o encontro.
A fala antecede a reunião de líderes latino-americanos prevista para o próximo fim de semana, na Flórida, em um hotel de propriedade de Trump, em Doral. No evento, deve-se discutir temas da agenda regional, incluindo a relação entre Brasil e Estados Unidos.
Durante a conversa, o presidente americano também comentou a situação de Cuba. Após ser questionado sobre a embarcação que teria entrado em águas cubanas, afirmou que o país enfrenta grave crise econômica e mencionou a possibilidade de uma “tomada amigável” da ilha. Segundo ele, o secretário de Estado, Marco Rubio, mantém diálogo com autoridades cubanas.
Com informações do SBT News