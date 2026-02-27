O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (27) que mantém boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e declarou que o aguarda na Casa Branca. A declaração foi dada a jornalistas em Washington (EUA), pouco antes de embarcar no helicóptero oficial.

Questionado sobre possível visita de Lula aos EUA, mencionada por fontes brasileiras para meados de março, Trump disse que se dá “muito bem” com o brasileiro, mas não confirmou data para o encontro.