O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (9) que não pretende entrar em confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar a oscilação do dólar frente ao real. Segundo Lula, a variação cambial estaria ligada a fatores externos e ao comportamento do líder norte-americano, e não à economia brasileira.

Durante discurso no Instituto Butantan, em São Paulo, Lula disse que o governo mantém uma política externa baseada no diálogo e rejeitou a ideia de subordinação a outras potências. O presidente também defendeu o multilateralismo como pilar das relações internacionais e afirmou que o Brasil busca parcerias conforme seus interesses estratégicos, sem escolher entre Estados Unidos ou China.