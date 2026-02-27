O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta sexta-feira (27) a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridt, ligada à família do ministro Dias Toffoli. A medida havia sido aprovada pela CPI do Crime Organizado do Senado nesta semana.

A decisão atendeu a pedido da própria empresa. Para Gilmar, a comissão extrapolou o objeto da investigação ao autorizar as quebras. Ele afirmou que houve desvio de finalidade e ausência de fundamentação concreta que justificasse a medida.