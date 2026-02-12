Mensagens analisadas pela Polícia Federal nesta quinta-feira (12), no âmbito da investigação sobre o Banco Master, mencionam o nome do ministro do STF Dias Toffoli em conversas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel. O material foi encaminhado ao presidente da Corte, Edson Fachin.

Leia mais: Toffoli manda lacrar provas e PF vê risco à investigação

De acordo com fontes ligadas ao caso, as citações ao ministro aparecem em diálogos privados entre os empresários e tratam de valores relacionados a uma empresa que, no passado, teve participação em um resort no Paraná associado a familiares de Toffoli. Não se tratam de conversas diretas entre o magistrado e Vorcaro.