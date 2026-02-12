Mensagens analisadas pela Polícia Federal nesta quinta-feira (12), no âmbito da investigação sobre o Banco Master, mencionam o nome do ministro do STF Dias Toffoli em conversas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel. O material foi encaminhado ao presidente da Corte, Edson Fachin.
De acordo com fontes ligadas ao caso, as citações ao ministro aparecem em diálogos privados entre os empresários e tratam de valores relacionados a uma empresa que, no passado, teve participação em um resort no Paraná associado a familiares de Toffoli. Não se tratam de conversas diretas entre o magistrado e Vorcaro.
A Polícia Federal não solicitou a suspeição de Toffoli, mas pediu que o STF avalie a situação do relator do inquérito diante do conteúdo extraído de celulares apreendidos. Até o momento, a corporação não atribui crime ao ministro, mantendo o foco das apurações nas operações financeiras envolvendo Vorcaro e pessoas próximas.
Nos bastidores do Supremo, ministros avaliam que Toffoli deveria ter se declarado impedido desde o início do caso. O relatório da PF também cita trocas de mensagens entre o ministro e o banqueiro, o que ampliou a tensão entre a Corte e a corporação.
Em nota, Toffoli afirmou que a PF faz “ilações” sobre as conversas e disse que prestará esclarecimentos ao presidente do STF. Já a defesa de Vorcaro criticou o que chamou de “vazamento seletivo” de informações e pediu respeito ao devido processo legal.
*Com informações do Metrópoles e g1