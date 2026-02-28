Nos últimos anos, o monitoramento digital de empregados se expandiu de forma acelerada. O que antes se limitava ao acompanhamento do e-mail corporativo agora envolve softwares de produtividade, análise automatizada de comportamento, registro de atividades em tempo real e ferramentas que mensuram desempenho com base em algoritmos. Em 2026, a questão não é mais se a empresa monitora, mas até onde esse monitoramento pode se estender sem violar direitos fundamentais.

O risco do monitoramento sem critérios

A tecnologia oferece ao empregador maior capacidade de gestão, mas também amplia significativamente o potencial de abuso. Monitorar além do necessário pode implicar vigilância invasiva, coleta desproporcional de dados e exposição da vida privada do empregado. Ferramentas que avaliam humor por mensagens, capturam geolocalização contínua ou analisam expressões faciais em reuniões são exemplos de práticas que ultrapassam o limite da finalidade e da proporcionalidade, pilares essenciais para qualquer tratamento legítimo de dados.