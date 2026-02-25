Anotações feitas pelo pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante reunião da cúpula do partido, na terça-feira (24), revelam estratégias eleitorais e avaliações reservadas sobre aliados e rivais nos estados. As informações foram publicadas pela Folha de S.Paulo. O rascunho sugere troca do vice do governador de São Paulo,Tarcísio de Freitas (Republicanos), e preocupação com a disputa em Minas Gerais.

O documento, intitulado "situação nos estados", reúne nomes cotados para governos estaduais e Senado com observações manuscritas. Flávio confirmou a autoria das notas, mas afirmou que parte dos registros reflete opiniões ouvidas no encontro.

"As anotações que tinham naquele pedaço de papel, não são o que eu penso. As pessoas com quem eu conversei falavam sobre suas impressões, suas opiniões, e eu anotava naquele papel para, num segundo momento, aproveitar ou não o que as pessoas estavam falando para mim", disse.

São Paulo concentra articulações